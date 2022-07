LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Porcari conquista il bronzo nei 200 farfalla (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Spazio ora alla seconda semifinale. Qui gareggerà anche l’azzurro Davide Passafaro. Insieme a lui Vince Van Der Tal (NED), Grytnes Laskerund (NOR), Patrick-Sebastian Dinu (ROU), Jacob Whittle (GBR), Ignacio Campos Beas (ESP), Alexander Painter (GBR), Krzysztof Matuszewski (POL). 16.08 Popovici stravince la prima semifinale in 48.31. Secondo Antoniou in 49.98 e terzo Pancerevas in 50.14. 16.07 Nella prima semifinale sono presenti Marios Chrysomallis (GRE), Jere Hribar (CRO), Daniil Pancerevas (LTU), David Popovici (ROU), Nikolas Antoniou (CYP), Nans Mazellier (FRA), Cedric Gabali (FRA) e Kiril Stepanov (LTU). 16.06 È il momento delle semifinali maschili dei 100 sl. 16.05 bronzo PER PorcariIIIIIIIIIIIII!!! 2:12.20 il tempo dell’azzurra, autrice di un’ottima seconda parte di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Spazio ora alla seconda semifinale. Qui gareggerà anche l’azzurro Davide Passafaro. Insieme a lui Vince Van Der Tal (NED), Grytnes Laskerund (NOR), Patrick-Sebastian Dinu (ROU), Jacob Whittle (GBR), Ignacio Campos Beas (ESP), Alexander Painter (GBR), Krzysztof Matuszewski (POL). 16.08 Popovici stravince la prima semifinale in 48.31. Secondo Antoniou in 49.98 e terzo Pancerevas in 50.14. 16.07 Nella prima semifinale sono presenti Marios Chrysomallis (GRE), Jere Hribar (CRO), Daniil Pancerevas (LTU), David Popovici (ROU), Nikolas Antoniou (CYP), Nans Mazellier (FRA), Cedric Gabali (FRA) e Kiril Stepanov (LTU). 16.06 È il momento delle semifinali maschili dei 100 sl. 16.05PERIIIIIIIIIIIII!!! 2:12.20 il tempo dell’azzurra, autrice di un’ottima seconda parte di ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: Lorenzo Galossi può sbancare negli 800 sl - #Nuoto #Europei #juniores… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AnnaPorcari #DirettaLivenuoto LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Galossi… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: David Popovici per un nuovo assolo azzurrini pronti a stupire -… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: David Popovici per un nuovo assolo azzurrini pronti a stupire -… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #DavidPopovici #DirettaLivenuoto LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: David… -