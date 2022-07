LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Porcari conquista il bronzo nei 200 farfalla. Tra poco Galossi e Vetrano (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18 Parte l’inno bosniaco. 17.15 È il momento della premiazione dei 200 farfalla donne. Ricordiamo che in questa gara ha vinto il bronzo l’azzurra Anna Porcari. Oro invece per la bosniaca Pudar e bronzo per la francese Avetand. 17.13 Purtroppo diverse atlete hanno fatto meglio di Alzetta, che non sarà dunque presente domani in finale (l’italiana ha chiuso con il decimo tempo assoluto delle semifinali). 17.12 Prima Schlosshan in 2:14.43. poco più indietro Abraham (2:15.93) e Cooper (2:16.09). 17.10 E ora la seconda semifinale. Questa la startlist: Karoline Kjelstrup (DEN), Saskia Blasius (GER), Lilla Minna Abraham (HUN), Leah Schlosshan (GBR), Phoebe Cooper (GBR), Angelina Patt (SUI), Louna Ksvio (FIN) e Grace Davison ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 Parte l’inno bosniaco. 17.15 È il momento della premiazione dei 200donne. Ricordiamo che in questa gara ha vinto ill’azzurra Anna. Oro invece per la bosniaca Pudar eper la francese Avetand. 17.13 Purtroppo diverse atlete hanno fatto meglio di Alzetta, che non sarà dunque presente domani in finale (l’italiana ha chiuso con il decimo tempo assoluto delle semifinali). 17.12 Prima Schlosshan in 2:14.43.più indietro Abraham (2:15.93) e Cooper (2:16.09). 17.10 E ora la seconda semifinale. Questa la startlist: Karoline Kjelstrup (DEN), Saskia Blasius (GER), Lilla Minna Abraham (HUN), Leah Schlosshan (GBR), Phoebe Cooper (GBR), Angelina Patt (SUI), Louna Ksvio (FIN) e Grace Davison ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: Porcari conquista il bronzo nei 200 farfalla - #Nuoto #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: Lorenzo Galossi può sbancare negli 800 sl - #Nuoto #Europei #juniores… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AnnaPorcari #DirettaLivenuoto LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Galossi… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: David Popovici per un nuovo assolo azzurrini pronti a stupire -… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: David Popovici per un nuovo assolo azzurrini pronti a stupire -… -