LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Porcari conquista il bronzo nei 200 farfalla. Sale l'attesa per Galossi (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Non sarà dunque presente domani in finale Sabattani, autore del 16° tempo assoluto. 16.49 Primo Zivanovic in 1:01.69. Secondo De Groot in 1:01.91 e terzo Mladenovic in 1:01.98. 16.46 E ora la seconda semifinale. Ecco la startlist: Elliot Woodburn (GBR), Daniel Iossifov (ISR). Uros Zivanovic (SRB), Koen De Groot (NED), Luka Mladenovic (AUT), Harvey Freeman (GBR), Einar Margeir Agustsson (ISL) e Kaan Kara (TUR). 16.44 Si impone Lisovets (1:01.50) davanti a Louter (1:01.89) e Roose (1:02.18). Ultimo posto invece per Sabattani (1:03.90). 16.42 Nella prima semifinale è presente anche Alex Sabattani. Insieme all'azzurro ci sono Ralf Roose (EST), Davin Lindholm (FIN), Lucien Vergnes (FRA), Steijn Louter (NED), Volodymyr Lisovets (UKR), David Kyzymenko (UKR) e Filip Urbanski (POL). 16.41 Andranno ora in scena le ...

