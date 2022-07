LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: oro dell’Italia maschile nella staffetta 4×200 sl! Galossi vince negli 800 sl! (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.17 Assurdo! Assurdo! Windows e Preiter fanno segnare un’altra volta lo stesso tempo. 18.17 Le gare però non sono ancora finite. Manca ancora lo swin off nei 50 farfalla femminili tra Hollie Windows e Emmy Preiter. Chi vince strappa il pass per la finale di domani. 18.16 Non poteva chiudersi meglio la giornata per l’Italia! 18.15 I quattro italiani hanno fatto il vuoto! 7:17.45 il tempo dei ragazzi del Bel Paese. Seconda la Turchia in 7:20.99 e terza la Polonia in 7:21.33. 18.14 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! PRESTAZIONE PAZZESCA DEGLI AZZURRIIIIIIIIIIII! 18.13 Italia prima con 2”88 sulla Turchia e 3”54 sulla Polonia! Ultimi 100 metri! 18.12 Oltre i 2”5 il ritardo di tutte le altre nazioni. 18.11 Frazione spettacolare di Chiarioni! Ora tocca a Galossi! 18.10 Chiarioni ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.17 Assurdo! Assurdo! Windows e Preiter fanno segnare un’altra volta lo stesso tempo. 18.17 Le gare però non sono ancora finite. Manca ancora lo swin off nei 50 farfalla femminili tra Hollie Windows e Emmy Preiter. Chistrappa il pass per la finale di domani. 18.16 Non poteva chiudersi meglio la giornata per l’Italia! 18.15 I quattro italiani hanno fatto il vuoto! 7:17.45 il tempo dei ragazzi del Bel Paese. Seconda la Turchia in 7:20.99 e terza la Polonia in 7:21.33. 18.14 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! PRESTAZIONE PAZZESCA DEGLI AZZURRIIIIIIIIIIII! 18.13 Italia prima con 2”88 sulla Turchia e 3”54 sulla Polonia! Ultimi 100 metri! 18.12 Oltre i 2”5 il ritardo di tutte le altre nazioni. 18.11 Frazione spettacolare di Chiarioni! Ora tocca a! 18.10 Chiarioni ...

