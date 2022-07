LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Galossi è d’oro negli 800 sl! Porcari conquista il bronzo nei 200 farfalla. Ora Vetrano (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Tuncel stravince l’oro in 8:28.32. 17.59 Tuncel vola verso l’oro. Dietro Vetrano non recupera su Reyna. 100 metri all’arrivo. 17.58 Tuncel continua a dominare. Sempre intorno ai 2” il distacco tra Reyna e Vetrano. 17.58 Aumenta il vantaggio di Tuncel a metà gara: 4”82 su Reyna e 6”94 su Vetrano. 17.56 Tuncel prende il largo. Ai 300 metri la turca ha 3”74 su Reyna e 5”23 su Vetrano. 17.55 Non cambiano le prime tre posizioni dopo 200 metri. 17.54 Ai 100 metri Tuncel, Reyna e Vetrano. 17.52 E ora spazio alla finale femminile degli 800 sl. In gara per l’Italia Giulia Vetrano. Queste le altre partecipanti: Julia Barth (GER), Carla Muina Carron (ESP), Valentine Leclerq (FRA), Merve Tuncel (TUR), Alexa Reyna ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 Tuncel stravince l’oro in 8:28.32. 17.59 Tuncel vola verso l’oro. Dietronon recupera su Reyna. 100 metri all’arrivo. 17.58 Tuncel continua a dominare. Sempre intorno ai 2” il distacco tra Reyna e. 17.58 Aumenta il vantaggio di Tuncel a metà gara: 4”82 su Reyna e 6”94 su. 17.56 Tuncel prende il largo. Ai 300 metri la turca ha 3”74 su Reyna e 5”23 su. 17.55 Non cambiano le prime tre posizioni dopo 200 metri. 17.54 Ai 100 metri Tuncel, Reyna e. 17.52 E ora spazio alla finale femminile degli 800 sl. In gara per l’Italia Giulia. Queste le altre partecipanti: Julia Barth (GER), Carla Muina Carron (ESP), Valentine Leclerq (FRA), Merve Tuncel (TUR), Alexa Reyna ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: Porcari conquista il bronzo nei 200 farfalla - #Nuoto #Europei… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: Lorenzo Galossi può sbancare negli 800 sl - #Nuoto #Europei #juniores… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AnnaPorcari #DirettaLivenuoto LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Galossi… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: David Popovici per un nuovo assolo azzurrini pronti a stupire -… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: David Popovici per un nuovo assolo azzurrini pronti a stupire -… -