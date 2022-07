LIVE Giro Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: è sfida Van Vleuten-Cavalli sul Passo Daone! (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALE Giro D’ITALIA Donne 2022 11.01 Le corritrici si stanno portando verso la partenza ufficiosa di questa penultima tappa: la prima salita da affrontare dopo una decina di chilometri sarà il Fai della Paganella: 11,6 km con media del 6,3% che porteranno fino al gpm di 2a categoria posto a 90 km dal traguardo. 10.58 Sarà una nona frazione estremamente movimentata: si parte da San Michele all’Adige per arrivare a San Lorenzo Dorsino dopo 113 chilometri. Decisivo sarà il Passo Daone, cima Coppi di questo Giro Donne con i suoi 1291 metri di altitudine. 10.55 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE CLASSIFICA GENERALED’ITALIA11.01 Le corritrici si stanno portando verso la partenza ufficiosa di questa penultima: la prima salita da affrontare dopo una decina di chilometri sarà il Fai della Paganella: 11,6 km con media del 6,3% che porteranno fino al gpm di 2a categoria posto a 90 km dal traguardo. 10.58 Sarà una nona frazione estremamente movimentata: si parte da San Michele all’Adige per arrivare a San Lorenzo Dorsino dopo 113 chilometri. Decisivo sarà ilDaone, cima Coppi di questocon i suoi 1291 metri di altitudine. 10.55 ...

