L'Italia che verrà. Oggi è vecchia e spaventata, ma avrà sangue nuovo. E sarà viva (Di sabato 9 luglio 2022) Ogni cambiamento, buono o cattivo, ci trova apocalittici e arresi. È inevitabile: arriveranno genti da lontano, a rimescolare etnie e culture, come è sempre stato. Chi ha paura del futuro lascia il passo a chi ne ha fame Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 luglio 2022) Ogni cambiamento, buono o cattivo, ci trova apocalittici e arresi. È inevitabile: arriveranno genti da lontano, a rimescolare etnie e culture, come è sempre stato. Chi ha paura del futuro lascia il passo a chi ne ha fame

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - rulajebreal : Il Parlamento UE ???? vota per inserire in carta dei diritti il diritto all’aborto sicuro e legale. Tutti i 3 partiti… - marattin : Decisa ieri dal governo un’accelerazione radicale dei tempi dei giudizi dei Tar per tutti i procedimenti amministra… - adriano059 : RT @MarcoRizzoPC: #BorisJohnson , l’uomo che più voleva la guerra (per coprire i suoi scandali), va a casa. Lavoriamo uniti per far sì che… - radio_zek : Ora che anche la #Slovenia ha legalizzato il matrimonio egualitario, tutti gli Stati che confinano con noi hanno ri… -