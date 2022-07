L’infettivologo Viale va controcorrente | «Il virus va lasciato circolare | il governo sta sbagliando»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 luglio 2022) «Ilnon è più quello del 2020, ora va. Invece ilnon si muove nel cambiare le norme e questo sta paralizzando di nuovo gli ospedali».Pierluigi, direttore delle Malattie infettive del Sant’Orsola a Bologna in un’intervista a Repubblica spiega che «bisogna accettare la realtà e arrivare a convivere con unche si è così bene adattato all’uomo che non se ne andrà più. Siamo oramai a un milione di casi al giorno, se consideriamo anche chi non dichiara di essere positivo, avremo due terzi dell’Italia infettata a fine mese e non ha più senso continuare a isolare la gente».: «Ildeve aggiornare le misure» E poi ancora. «Il ...