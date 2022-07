L’importazione Ue di gas Usa ha superato quella russa: chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso? (Di sabato 9 luglio 2022) di Stefano Briganti E’ notizia di questi giorni che a giugno L’importazione Ue di Gnl (Gas Naturale Liquido) Usa ha superato quella della importazione di gas russo via gasdotto. Se da un lato si plaude con orgoglio ad una indipendenza Ue dal gas russo più vicina, dall’altro non si possono non considerare alcuni aspetti, diciamo “collaterali”, di questa operazione. Innanzitutto il cambio di tipologia di fornitura. Si è passati da gas “pronto all’uso” dei gasdotti ad un gas che necessita di impianti di rigassificazione prima di essere “immesso nei tubi di distribuzione” nazionali. Questo significa realizzare impianti di rigassificazione tra le navi cisterna e gli impianti di distribuzione e tali impianti, siano essi fissi (Germania) o mobili (navi rigassificatrici in Italia), hanno un costo importante che non può che scaricarsi sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) di Stefano Briganti E’ notizia di questi giorni che a giugnoUe di Gnl (Gas Naturale Liquido) Usa hadella importazione di gas russo via gasdotto. Se da un lato si plaude con orgoglio ad una indipendenza Ue dal gas russo più vicina, dall’altro non si possono non considerare alcuni aspetti, diciamo “collaterali”, di questa operazione. Innanzitutto il cambio di tipologia di fornitura. Si è passati da gas “pronto all’uso” dei gasdotti ad un gas che necessita di impianti di rigassificazione prima di essere “immesso nei tubi di distribuzione” nazionali. Questo significa realizzare impianti di rigassificazione tra le navi cisterna e gli impianti di distribuzione e tali impianti, siano essi fissi (Germania) o mobili (navi rigassificatrici in Italia), hanno un costo importante che non può che scaricarsi sulle ...

