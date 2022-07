Libertas Benevento | Vicerè e Clemente si fanno valere ai campionati italiani Juniores

(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRieti – Ai, in una Rieti spazzata via da forti raffiche di vento, Vincenzo Viceré ottiene un ottimo quinto posto nel decathlon totalizzando 6485 punti, migliorando di 171 punti il suo precedente personale. Impressionanti le prestazioni nei 400 metri, nel salto con l’asta e nei 1500 metri. Buona la prova di Gabrielenei 100m. con il tempo di 11?02. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

