Liberi di Crescere, il progetto di Libera all’insegna della musica e della Legalità: alla Lega navale tre appuntamenti imperdibili (Di sabato 9 luglio 2022) Un’estate all’insegna della buona musica grazie al progetto nazionale di Libera “Liberi di Crescere”, un percorso dedicato alle nuove generazioni all’insegna del senso di comunità, Legalità e del contrasto alla povertà educativa. Nel solco della collaborazione con la Compagnia Daltrocanto e la Web Radio iCare, nata dall’esperienza della cooperativa sociale Il Portico, sulla strada di Tonino Ferraioli e della canzone a lui dedicata, nasce “Nel tempo ed oltre cantando”. Un rassegna di 3 appuntamenti tra musica e impegno civile. A fare da scenario la ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 9 luglio 2022) Un’estatebuonagrazie alnazionale didi”, un percorso dedicato alle nuove generazionidel senso di comunità,e del contrastopovertà educativa. Nel solcocollaborazione con la Compagnia Daltrocanto e la Web Radio iCare, nata dall’esperienzacooperativa sociale Il Portico, sulla strada di Tonino Ferraioli ecanzone a lui dedicata, nasce “Nel tempo ed oltre cantando”. Un rassegna di 3trae impegno civile. A fare da scenario la ...

