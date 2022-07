Letizia, significato e origine del nome (Di sabato 9 luglio 2022) nome affettivo e augurale, Letizia continua il latino Laetitia, letteralmente “gioia”, “felicità”, “allegria”, che arriva dall’aggettivo laetum, “lieto”; dalla stessa radice viene in alcuni casi fatto derivare il nome Leto, e ha significato analogo ai nomi Eufrasia, Gioia e Felicita. Era portato, nella mitologia romana, da Letizia, dea dell’abbondanza, della fertilità e della gioia, mentre in Inghilterra cominciò ad essere usato in epoca medievale, nel XII secolo, perlopiù nella forma vernacolare Lettice; nel XVIII secolo venne ripreso nella forma Letitia. In Italia la sua diffusione è dovuta, almeno in parte, al fatto di essere stato portato dalla madre di Napoleone, Letizia Ramolino, il cui nome Carducci commentò con le parole: «Bel nome italico, che ... Leggi su gravidanzaonline (Di sabato 9 luglio 2022)affettivo e augurale,continua il latino Laetitia, letteralmente “gioia”, “felicità”, “allegria”, che arriva dall’aggettivo laetum, “lieto”; dalla stessa radice viene in alcuni casi fatto derivare ilLeto, e haanalogo ai nomi Eufrasia, Gioia e Felicita. Era portato, nella mitologia romana, da, dea dell’abbondanza, della fertilità e della gioia, mentre in Inghilterra cominciò ad essere usato in epoca medievale, nel XII secolo, perlopiù nella forma vernacolare Lettice; nel XVIII secolo venne ripreso nella forma Letitia. In Italia la sua diffusione è dovuta, almeno in parte, al fatto di essere stato portato dalla madre di Napoleone,Ramolino, il cuiCarducci commentò con le parole: «Belitalico, che ...

