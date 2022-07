Legami mortali | film 2019 su Rai 2 | trama | finale e cast

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 9 luglio 2022) Sabato 9 luglio 2022, alle 21:20 su Raidue, va in onda-tv thriller trasmesso negli Stati Uniti nelcon il titolo “Thicker than water”, ma noto anche con il titolo “The Twisted Son”. Il-tv ha come protagonista una famiglia che affronta una perdita facendo entrare in casa un ragazzo che in realtà ha delle cattive intenzioni nei loro confronti.Paige (Andrea Roth) e Nathan Decker (Tygh Runyan) hanno perso da un anno il figlio Zach (Jason Smiley). Nathan ed Addie (Katie Douglas), altra figlia della coppia, stanno affrontando il lutto, mentre Paige soffre di disturbo da stress post traumatico e non è ancora tornata al lavoro, cosa che inizia ad avere delle conseguenze sui bilanci della famiglia. Per ...