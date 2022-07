Le foto del degrado a Lampedusa: "Sembra la Libia" (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - "Sono 2.100 le persone ammassate nel Centro di accoglienza a Lampedusa. Anche donne (4 sono gravide), bambini, malati e bisognosi di cure dormono per terra, dove pure mangiano, tra i rifiuti. Potrebbero essere foto della Libia. Ma no, è l'Italia". Fanno il giro del web le foto dell'ex sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, della grave situazione nell'hotpsot di Lampedusa, stipato di migranti, compresi bimbi e donne, nel degrado, tra rifiuti e sporcizia. Sono 2.100 le persone ammassate nel Centro di #accoglienza a #Lampedusa. Anche donne (4 sono gravide),bambini, malati e bisognosi di cure dormono per terra, dove pure mangiano, tra i rifiuti. I posti letto sono meno di 200. Potrebbero essere foto della #Libia. ... Leggi su agi (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - "Sono 2.100 le persone ammassate nel Centro di accoglienza a. Anche donne (4 sono gravide), bambini, malati e bisognosi di cure dormono per terra, dove pure mangiano, tra i rifiuti. Potrebbero esseredella. Ma no, è l'Italia". Fanno il giro del web ledell'ex sindaco di, Giusi Nicolini, della grave situazione nell'hotpsot di, stipato di migranti, compresi bimbi e donne, nel, tra rifiuti e sporcizia. Sono 2.100 le persone ammassate nel Centro di #accoglienza a #. Anche donne (4 sono gravide),bambini, malati e bisognosi di cure dormono per terra, dove pure mangiano, tra i rifiuti. I posti letto sono meno di 200. Potrebbero esseredella #. ...

