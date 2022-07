Le decine di migliaia di manifestanti che assaltano il palazzo presidenziale dello Sri Lanka | VIDEO (Di sabato 9 luglio 2022) decine di migliaia di manifestanti che chiedono le dimissioni del presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, e del governo hanno preso d’assalto la residenza del presidente a Colombo nonostante il dispiegamento di forze di sicurezza e il ripetuto ricorso ai lacrimogeni da parte della polizia. In Sri Lanka la situazione è serena e tranquilla. Solo una folla immensa di persone che assalta il palazzo presidenziale nella capitale Colombo nel mezzo della peggior crisi economica del Paese da decenni. pic.twitter.com/ndxT3NlqhR — Daniele Angrisani (@putino) July 9, 2022 Lo riporta l’agenzia Dpa. Rajapaksa è stato trasferito in un luogo sicuro, ha detto un funzionario dell’ufficio della presidenza. #BREAKING Someone escaped through Colombo frot ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022)didiche chiedono le dimissioni del presidenteSri, Gotabaya Rajapaksa, e del governo hanno preso d’assalto la residenza del presidente a Colombo nonostante il dispiegamento di forze di sicurezza e il ripetuto ricorso ai lacrimogeni da parte della polizia. In Srila situazione è serena e tranquilla. Solo una folla immensa di persone che assalta ilnella capitale Colombo nel mezzo della peggior crisi economica del Paese da decenni. pic.twitter.com/ndxT3NlqhR — Daniele Angrisani (@putino) July 9, 2022 Lo riporta l’agenzia Dpa. Rajapaksa è stato trasferito in un luogo sicuro, ha detto un funzionario dell’ufficio della presidenza. #BREAKING Someone escaped through Colombo frot ...

