Lazio | Marcos Antonio e Casale al lavoro ad Auronzo

(Di sabato 9 luglio 2022) Volti nuovi per lanel quarto giorno diaddi Cadore. Alla doppia seduta di oggi hanno partecipato infatti anche i neo acquisti, impegnati in esercitazioni atletiche assieme a Hysaj, Marusic e Acerbi. Dopo il raduno mattutino allo Zandegiacomo e una prima fase di attivazione muscolare in palestra, i biancocelesti hanno svoltoatletico ed esercitazioni tattiche. La sessione pomeridiana è stata caratterizzata da una partitella e conclusa con lo sviluppo di situazioni su palla inattiva. TRa i protagonisti anche Fabio Ruggeri, difensore classe 2004, che ha raccontato tutta la sua emozione: “Sono molto emozionato ed entusiasta di far parte di questo gruppo. Mi aspetto una grande stagione personale e collettiva. Ora devo ...

Voglio aiutareAntonio per farlo inserire al meglio negli schemi del mister, un gruppo come ladeve avere concorrenza in tutti i ruoli. Lucas Leiva Avevamo un grande rapporto, lo scorso ......e spero che questo possa continuare fino a inzio campionato e oltre' NUOVI ARRIVI - 'Unapiù ... Personalmente, proverò a dare più di una mano aAntonio, per fargli apprendere le richieste ...Volti nuovi per la Lazio nel quarto giorno di lavoro ad Auronzo di Cadore. Alla doppia seduta di oggi hanno partecipato infatti anche i neo acquisti Marcos Antonio e Casale ...ROMA - "Avevo un grande rapporto con Leiva, lo scorso anno abbiamo legato ancora di più". L'affetto di Cataldi per l'ex Liverpool, tornato al Gremio dopo cinque anni di Lazio, arriva direttamente da A ...