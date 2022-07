Lavoro e tecnologia: quali i professionisti più richiesti? (Di sabato 9 luglio 2022) Dagli sviluppatori di software agli esperti di sicurezza informatica, dai cripto analisti agli specialisti di Internet of Things, i professionisti della tecnologia hanno notevoli opportunità di Lavoro in un settore che è in continua e costante evoluzione e richiede competenze sempre più aggiornate e specifiche. Questo il quadro tracciato da PageGroup, società di recruiting che opera in Italia con i brand Page Executive, Michael Page e Page Personnel. “Il comparto tecnologico – precisa Alberto Mariotti Cesarini Romaldi, senior director di PageGroup – è estremamente dinamico e ricco di opportunità. Secondo le nostre stime, infatti, si registra una crescita del 29% di candidati altamente qualificati e iper-specializzati, anche in ambiti che potremmo definire di nicchia, come ad esempio Machine Learning o IoT. Il settore ... Leggi su quifinanza (Di sabato 9 luglio 2022) Dagli sviluppatori di software agli esperti di sicurezza informatica, dai cripto analisti agli specialisti di Internet of Things, idellahanno notevoli opportunità diin un settore che è in continua e costante evoluzione e richiede competenze sempre più aggiornate e specifiche. Questo il quadro tracciato da PageGroup, società di recruiting che opera in Italia con i brand Page Executive, Michael Page e Page Personnel. “Il comparto tecnologico – precisa Alberto Mariotti Cesarini Romaldi, senior director di PageGroup – è estremamente dinamico e ricco di opportunità. Secondo le nostre stime, infatti, si registra una crescita del 29% di candidati altamenteficati e iper-specializzati, anche in ambiti che potremmo definire di nicchia, come ad esempio Machine Learning o IoT. Il settore ...

