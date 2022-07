Pubblicità

fantedipicche : RT @Gazzetta_it: Lasiri, il re della Muay Thai viene da Monza: “Così controllo l’uragano che ho dentro” #sportweek - Gazzetta_it : Lasiri, il re della Muay Thai viene da Monza: “Così controllo l’uragano che ho dentro” #sportweek -

La Gazzetta dello Sport

C'è un uragano, e c'è un uomo che l'ha domato. Si chiama Joseph, viene da Monza e ha fatto la storia delle arti marziali: ha affrontato a Singapore Prajanchai, starMuay Thai, l'ha battuto contro ogni pronostico ed è diventato, primo italiano a ...Come lo merita Josephche lo scorso 20 maggio, a Singapore, ha vinto il titolo mondiale di ... Nel corsoNight of Kick and Punch 12 " Black Tie Edition Joseph è stato premiato per questa ... Joseph Lasiri: 'Io, la muay thai, One, Monza, il calcio e...' Il campione del mondo dell’arte marziale più iconica si racconta a Sportweek: “Ho fatto mille lavori e li ho mollati per inseguire un sogno. Ero anche bravo come calciatore, poi però...” ...