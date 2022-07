Lampedusa: situazione esplosiva mentre si attendono altri migranti (Di sabato 9 luglio 2022) Nonostante la nave San Marco della Marina militare abbia portato via 600 ospiti, la situazione resta grave. Da domenica notte le condizioni del mare miglioreranno e potrebbero esserci nuovi sbarchi Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 luglio 2022) Nonostante la nave San Marco della Marina militare abbia portato via 600 ospiti, laresta grave. Da domenica notte le condizioni del mare miglioreranno e potrebbero esserci nuovi sbarchi

