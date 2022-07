Lampedusa | migranti | hotspot al collasso | quasi 2 000 presenze Protestano le Ong | critiche dalla maggioranza

Pubblicità

vaticannews_it : #Lampedusa L'emozione delle persone #migranti, la preghiera e quella 'globalizzazione dell'indifferenza' che porter… - fattoquotidiano : Migranti, l’hotspot di Lampedusa è al collasso: pià di 1800 persone su 350 posti disponibili - LegaSalvini : SBARCHI DI MIGRANTI E HOTSPOT AL COLLASSO, VICESINDACO LAMPEDUSA SI RIVOLGE A #SALVINI - mariolinocalcin : RT @ilgiornale: #Lampedusa è in ginocchio. Nell' hotspot adesso si trovano 1.800 persone, a fronte dei 350 migranti che potrebbe ospitare.… - FirenzePost : Lampedusa, migranti: hotspot al collasso, quasi 2.000 presenze. Protestano perfino le Ong -

Era l'8 luglio 2013 quando per il suo primo viaggio da pontefice Francesco scelseper ... non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!' I, quegli ultimi "che Gesù ci ......oggi dalla Sezionee rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale in occasione dell'anniversario della visita compiuta da Francesco l'8 luglio 2013 a. Nel ...LAMPEDUSA – Nell’hotspot di Lampedusa ci sono piu’ di 2 mila persone. Le condizioni nella struttura “sono inaccettabili, ancora di piu’ per le persone vulnerabili”. Lo denuncia Mediterranean Hope, pro ...Sono in contatto costante con la Prefettura di Agrigento e con il ministero dell’Interno che hanno manifestato la massima collaborazione. In serata all’hotspot di Lampedusa è arrivato il direttore cen ...