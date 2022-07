Lampedusa, l'hotspot scoppia: nave della marina pronta a trasferire 600 migranti (Di sabato 9 luglio 2022) Un'emergenza, una delle tante. La nave San Marco della marina militare è attraccata a Cala Pisana, a Lampedusa. Imbarcherà, durante la giornata, 600 dei 1.850 migranti ospiti dell'hotspot di ... Leggi su globalist (Di sabato 9 luglio 2022) Un'emergenza, una delle tante. LaSan Marcomilitare è attraccata a Cala Pisana, a. Imbarcherà, durante la giornata, 600 dei 1.850ospiti dell'di ...

matteosalvinimi : Hotspot Lampedusa, posti disponibili 300, presenti 1600, e solo ieri 200 approdi. Siamo al collasso e sbarchi non… - SeaWatchItaly : La situazione nell’hotspot di Lampedusa va oltre ogni immaginazione. In una struttura inadeguata e in condizioni… - petergomezblog : Migranti, l’hotspot di Lampedusa è al collasso: più di 1800 persone su 350 posti disponibili – Video… - EnricoEnrico197 : RT @Massimi06250625: Scoppia l’hotspot (dei clandestini) di Lampedusa. Musumeci: «Lo dichiaro fuori legge». E il Viminale si muove. - Tone314559366 : RT @matteosalvinimi: Hotspot Lampedusa, posti disponibili 300, presenti 1600, e solo ieri 200 approdi. Siamo al collasso e sbarchi non si… -