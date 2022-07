Lampedusa, hotspot al collasso: nave della marina pronta a trasferire 600 migranti (Di sabato 9 luglio 2022) La nave San Marco della marina è a Lampedusa. A piccoli gruppi, i migranti - già pre - identificati e sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del Covid - saranno trasferiti dalle forze dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 luglio 2022) LaSan Marcoè a. A piccoli gruppi, i- già pre - identificati e sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del Covid - saranno trasferiti dalle forze dell'...

