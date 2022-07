Lampedusa, Giusi Nicolini: "Sembra che vogliamo punirli perché sono arrivati vivi" (Di sabato 9 luglio 2022) L'ex sindaco dell'isola ha pubblicato foto sul degrado del Centro di accoglienza dei migranti. "Il ministro dell'Interno dovrebbe venire qui più spesso" Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 luglio 2022) L'ex sindaco dell'isola ha pubblicato foto sul degrado del Centro di accoglienza dei migranti. "Il ministro dell'Interno dovrebbe venire qui più spesso"

