La vita da esule dopo la rivoluzione ungherese del ’56

(Di sabato 9 luglio 2022) Cara Ili, Sabato mattina io e mia zia siamo rimaste sole in casa, perche? io sono molto raffreddata e non sono andata a scuola. Durante la colazione eravamo sedute in cucina quando lei ha incominciato a farmi delle domande riguardo a chi stessi scrivendo le lettere. E cosi? le ho detto che le sto scrivendo a te. Lei si ricorda dei tuoi, del vostro giardino, delle caprette, e anche di voi quando non eravate che dei bimbetti. Questo e? del tutto naturale perche? mia zia ha lasciato soltanto nel 1947 l’Ungheria per raggiungere zio Stephan, che aveva conosciuto a Szombathely prima ancora che noi ci rifugiassimo in Austria. Stephan era arruolato come soldato nell’esercito tedesco di stanza a Vienna. Essendo ingegnere, anche adesso progetta dei macchinari. La? lavorava in una fabbrica alla riparazione di carri armati e di cannoni, nonche? di camion e di motociclette, insomma di tutto ...