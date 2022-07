La tragedia della Marmolada ha acceso la polemica sul #climatechange

Leggi su agi

(Di sabato 9 luglio 2022) AGI - Un boato fortissimo, poi un crollo repentino e drammatico: domenica 3 luglio sullauna placca di ghiaccio si è staccata, travolgendo via tutto quello che ha trovato nella discesa, comprese le vite di nove persone, alle quali si aggiungono sette feriti e tre dispersi. Le indagini ipotizzano il reato di “disastro colposo” e l'inchiesta impone una ricostruzione rigorosa, ma non la ricerca a tutti i costi di un colpevole. "Non c'è un agnello sacrificale per l'opinione pubblica" dice il procuratore capo di Trento. Secondo i ricercatori dell'Università di Padova, dell'Università di Parma e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, il ghiacciaiopotrebbe scomparire prima del 2040. Le cause del disastro sono diverse, tra cui l'aumento anomalotemperatura che ha ...