La tennista kazaka Elena Rybakina ha vinto il torneo di Wimbledon

La tennista russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina ha vinto il torneo di Wimbledon, nel Regno Unito. Rybakina, che ha 23 anni ed è attualmente al numero 20 del ranking mondiale femminile, ha battuto la tunisina Ons Jabeur in tre set:

