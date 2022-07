La ‘speranza in azione’ per i piccoli pazienti e le famiglie: allo Stella Maris si cerca nuova luce (Di sabato 9 luglio 2022) Si dice esista un bene prezioso che neanche la peggiore tra le tragedie umane può estirpare: la speranza. Difficile da conservare quando la vita riserva brutti scherzi come la malattia irreversibile di un figlio. Eppure, tra i corridoi di un ospedale specializzato in disturbi neurologici e psichiatrici del bambino e dell’adolescente, dove nessuno si aspetterebbe di incrociarli, brillano gli occhi di genitori che hanno trovato la forza di combattere con fiducia, pur di rendere speciale ogni giorno della vita dei loro figli, preziosa proprio perché imperfetta, difficile, dolorosa. “È la luce della speranza – racconta Giuliano Maffei, presidente della Fondazione Stella Maris di Calambrone, unico Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in Italia, dedicato in modo esclusivo all’assistenza e alla ricerca ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 9 luglio 2022) Si dice esista un bene prezioso che neanche la peggiore tra le tragedie umane può estirpare: la speranza. Difficile da conservare quando la vita riserva brutti scherzi come la malattia irreversibile di un figlio. Eppure, tra i corridoi di un ospedale specializzato in disturbi neurologici e psichiatrici del bambino e dell’adolescente, dove nessuno si aspetterebbe di incrociarli, brillano gli occhi di genitori che hanno trovato la forza di combattere con fiducia, pur di rendere speciale ogni giorno della vita dei loro figli, preziosa proprio perché imperfetta, difficile, dolorosa. “È ladella speranza – racconta Giuliano Maffei, presidente della Fondazionedi Calambrone, unico Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) in Italia, dedicato in modo esclusivo all’assistenza e alla ri...

