La soluzione alla crisi energetica? L’ha trovata un tedesco (90 anni fa) (Di sabato 9 luglio 2022) Erano gli anni Trenta quando l’industriale e inventore dilettante nazista Franz Lawaszeck proponeva la sua soluzione al problema d’approvvigionamento energetico della Germania. Nel suo libro Tecnologia ed economia nel Terzo Reich, pubblicato nel 1933, scrive: «Gli impianti eolici possono costruirsi su larga scala. La cosa è tecnicamente ed economicamente possibile e potrebbe avviare importanti e vitali tipi di generazione elettrica che, grazie al vento – che è gratis – consentiranno disponibilità d’energia meno cara di quella che viene dalla generazione termica. Il futuro dell’eolico non è nei piccoli mulini, ma in turbine molto grandi, alte almeno 300 metri e con pale dal diametro di 100 metri». I nazisti furono entusiasti del progetto e nel numero del 24 febbraio 1932 del loro giornale preferito – L’Osservatore Nazionale – ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 9 luglio 2022) Erano gliTrenta quando l’industriale e inventore dilettante nazista Franz Lawaszeck proponeva la suaal problema d’approvvigionamento energetico della Germania. Nel suo libro Tecnologia ed economia nel Terzo Reich, pubblicato nel 1933, scrive: «Gli impianti eolici possono costruirsi su larga scala. La cosa è tecnicamente ed economicamente possibile e potrebbe avviare importanti e vitali tipi di generazione elettrica che, grazie al vento – che è gratis – consentiranno disponibilità d’energia meno cara di quella che viene dgenerazione termica. Il futuro dell’eolico non è nei piccoli mulini, ma in turbine molto grandi, alte almeno 300 metri e con pale dal diametro di 100 metri». I nazisti furono entusiasti del progetto e nel numero del 24 febbraio 1932 del loro giornale preferito – L’Osservatore Nazionale – ...

Pubblicità

serracchiani : Solidarietà al 5 Circolo @pdtrieste per l’attacco alla propria sede. Un gesto vile e deplorevole, pensato per intim… - CarloCalenda : Non è facile farlo perché ci portiamo sulle spalle 30 anni di fallimentare bipolarismo. Ma è l’unica soluzione per… - MarySpes : RT @Yi_Benevolence: Lui, Giorgetti e Zaia hanno avuto l'incarico di azzerare la Lega. Non c'era alcun modo di fermare la montata nazionalis… - Gian59342003 : RT @Yi_Benevolence: @HuffPostItalia Lui, Giorgetti e Zaia hanno avuto l'incarico di azzerare la Lega. Non c'era alcun modo di fermare la mo… - _asteroid1 : RT @Yi_Benevolence: @HuffPostItalia Lui, Giorgetti e Zaia hanno avuto l'incarico di azzerare la Lega. Non c'era alcun modo di fermare la mo… -