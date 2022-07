La società dei letterati. Si legge poco, ma quanto si mangia (Di sabato 9 luglio 2022) Drink letterari, premi e cene non bastano per dimenticare il caldo, protagonista dell’estate romana con gli incendi, animali vari e altre catastrofi. Ci beviamo su con Melissa Panarello e Matteo Trevisani nella loro colorata casa a San Lorenzo. Poi tutti sulla terrazza dell’Associazione Civita per brindare con i finalisti del 60esimo Premio Campiello: Antonio Pascale, Daniela Ranieri, Elena Stancanelli, Bernardo Zannoni e Fabio Bacà, quest’ultimo finalista anche della LXXVI edizione del Premio Strega insieme a Marco Amerighi, Alessandra Carati, Mario Desiati, Veronica Galletta, Claudio Piersanti e Veronica Raimo. Con Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, e 6 dei 7 finalisti, voliamo a Copenhagen alla ricerca del fresco e lo troviamo insieme a tanta cultura. C’è la Sirenetta che splende nella notte bianca, ma anche le opere colorate di Dorothy ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 luglio 2022) Drink letterari, premi e cene non bastano per dimenticare il caldo, protagonista dell’estate romana con gli incendi, animali vari e altre catastrofi. Ci beviamo su con Melissa Panarello e Matteo Trevisani nella loro colorata casa a San Lorenzo. Poi tutti sulla terrazza dell’Associazione Civita per brindare con i finalisti del 60esimo Premio Campiello: Antonio Pascale, Daniela Ranieri, Elena Stancanelli, Bernardo Zannoni e Fabio Bacà, quest’ultimo finalista anche della LXXVI edizione del Premio Strega insieme a Marco Amerighi, Alessandra Carati, Mario Desiati, Veronica Galletta, Claudio Piersanti e Veronica Raimo. Con Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, e 6 dei 7 finalisti, voliamo a Copenhagen alla ricerca del fresco e lo troviamo insieme a tanta cultura. C’è la Sirenetta che splende nella notte bianca, ma anche le opere colorate di Dorothy ...

