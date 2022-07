La sfilata Valentino e la bancarella in fiamme: sogno e realtà dell'uomo (Di sabato 9 luglio 2022) L’umanità come dovrebbe essere e l’umanità come è nella realtà vanno in scena entrambe fra la sera di venerdì 8 luglio e le luci dell’alba di sabato 9 luglio a Roma. Questa storia ha un limite geografico, il cosiddetto “Tridente” che va da piazza di Spagna a piazza del Popolo fino a lambire piazzale Flaminio, e per protagoniste due espressioni paritetiche della cultura e della società contemporanee: gli abiti incantevoli e l’umanità potente, inclusiva e pacificata della collezione couture di Valentino “the beginning” e i libri usati della “bancarella del professore” di piazzale Flaminio, tradizionale punto di ritrovo capitolino per studenti, appassionati e, appunto, professori, prevalentemente di storia dell’arte, teatro e letteratura, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 luglio 2022) L’umanità come dovrebbe essere e l’umanità come è nellavanno in scena entrambe fra la sera di venerdì 8 luglio e le luci’alba di sabato 9 luglio a Roma. Questa storia ha un limite geografico, il cosiddetto “Tridente” che va da piazza di Spagna a piazza del Popolo fino a lambire piazzale Flaminio, e per protagoniste due espressioni paritetichea cultura ea società contemporanee: gli abiti incantevoli e l’umanità potente, inclusiva e pacificataa collezione couture di“the beginning” e i libri usatia “del professore” di piazzale Flaminio, tradizionale punto di ritrovo capitolino per studenti, appassionati e, appunto, professori, prevalentemente di storia’arte, teatro e letteratura, ...

