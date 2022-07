“La rosa, la cosa, l’anarchia del verso”, la raccolta di poesie di Antonietta Fragnito apre la stagione culturale di San Giorgio La Molara (Di sabato 9 luglio 2022) Oggi 9 luglio alle ore 18,30 presso l’Auditorium Comunale Centro culturale e mostre in Corso Umberto I a San Giorgio La Molara si terrà la presentazione di “La rosa, la cosa, l’anarchia del verso”, raccolta di poesie di Antonietta Fragnito pubblicata per Tomarchio Editore, a cui seguirà lo spettacolo teatrale “Donne che in…cantano con la Compagnia” degli Chapeau. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, aprirà la stagione di un più ampio progetto culturale del comune di San Giorgio La Molara con la direzione dell’artista sannita Giuseppe Leone. Grazie a questa occasione, il paese si è animato: la fruttuosa collaborazione fra gli Enti ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) Oggi 9 luglio alle ore 18,30 presso l’Auditorium Comunale Centroe mostre in Corso Umberto I a SanLasi terrà la presentazione di “La, ladel”,didipubblicata per Tomarchio Editore, a cui seguirà lo spettacolo teatrale “Donne che in…cantano con la Compagnia” degli Chapeau. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, aprirà ladi un più ampio progettodel comune di SanLacon la direzione dell’artista sannita Giuseppe Leone. Grazie a questa occasione, il paese si è animato: la fruttuosa collaborazione fra gli Enti ...

Pubblicità

FlashJ18 : @DavMoreRoma Leggo e ascolto..io ho sentito che l’unica cosa che si é capito che volete solo cash.. che Mou vuole l… - AngeloR_98 : @di_partenope @Torrenapoli1 Con l'abbassamento drastico degli ingaggi devi azzeccare tutte le scommesse, cosa che t… - sofonisbaunlock : io non so cosa si provi dopo una lobotomia ma questa deve essere l’esperienza più vicina a quello che deve lasciare… - Thor_sixtysix : @Rosa_Teta_ Stessa cosa ma al contrario. Indosso il casco chiudo il box e vado per 5 km per poi accorgermi di aver… - GesuDioVivente : @VittorioSgarbi Non si può accedere alla Spiaggia Rosa di Budelli! Che cosa dice? Forse a lei, essendo un vip, sten… -