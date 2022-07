La Roma fa sul serio per Zaha, pronta l’offerta economica (Di sabato 9 luglio 2022) In casa Roma si studiano le mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In attesa di vedere come andrà a finire la vicenda Zaniolo, Mourinho avrebbe chiesto alla dirigenza ulteriori rinforzi. Secondo quanto riportato da Repubblica, il tecnico portoghese vorrebbe l’attaccante del Crystal Palace, Wilfried Zaha, per il quale la dirigenza giallorossa ha presentato un’offerta di 15 milioni più il cartellino di Felix Afena-Gyan. Zaha Mourinho Roma Sempre secondo il quotidiano, l’arrivo dell’ivoriano non escluderebbe quello di Paulo Dybala. A rientrare nella trattativa ci potrebbe essere Cristian Volpato. Zaha è un classe 1992, possiede buoni qualità tecniche, velocità e buon dribbling. L’ivoriano potrebbe lasciare il Crystal Palace dopo 8 anni, durante i quali ha collezionato ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) In casasi studiano le mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In attesa di vedere come andrà a finire la vicenda Zaniolo, Mourinho avrebbe chiesto alla dirigenza ulteriori rinforzi. Secondo quanto riportato da Repubblica, il tecnico portoghese vorrebbe l’attaccante del Crystal Palace, Wilfried, per il quale la dirigenza giallorossa ha presentato un’offerta di 15 milioni più il cartellino di Felix Afena-Gyan.MourinhoSempre secondo il quotidiano, l’arrivo dell’ivoriano non escluderebbe quello di Paulo Dybala. A rientrare nella trattativa ci potrebbe essere Cristian Volpato.è un classe 1992, possiede buoni qualità tecniche, velocità e buon dribbling. L’ivoriano potrebbe lasciare il Crystal Palace dopo 8 anni, durante i quali ha collezionato ...

