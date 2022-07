“La notizia del giorno”. Edoardo Tavassi, alla fine il verdetto è arrivato (Di sabato 9 luglio 2022) Edoardo Tavassi operazione. L’Isola dei famosi è finita da un paio di settimane e il fratello di Guendalina era dato da molti come uno dei favoriti per la vittoria finale. Ma non lo sapremo mai perché, suo malgrado, ha dovuto rinunciare alla gara e ritirarsi per un problema serio al ginocchio. Durante una prova ricompensa, infatti, Edoardo Tavassi è stato vittima di un brutto incidente. Fin da subito, la situazione era apparsa grave, così come intenso il dolore alla gamba, diventato a un certo punto insostenibile. E se in un primo momento sembrava tutto risolvibile, con il passare dei giorni ci si è resi conto che rimanere sull’Isola sarebbe stato troppo rischioso. Edoardo Tavassi operazione: “La notizia del ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 luglio 2022)operazione. L’Isola dei famosi è finita da un paio di settimane e il fratello di Guendalina era dato da molti come uno dei favoriti per la vittoria finale. Ma non lo sapremo mai perché, suo malgrado, ha dovuto rinunciaregara e ritirarsi per un problema serio al ginocchio. Durante una prova ricompensa, infatti,è stato vittima di un brutto incidente. Fin da subito, la situazione era apparsa grave, così come intenso il doloregamba, diventato a un certo punto insostenibile. E se in un primo momento sembrava tutto risolvibile, con il passare dei giorni ci si è resi conto che rimanere sull’Isola sarebbe stato troppo rischioso.operazione: “Ladel ...

