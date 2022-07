La NASA ed ESA rispondono alla provocazione Russa (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo il discutibile show di bandiere separatiste a bordo della ISS sia la NASA che l'ESA hanno espresso, tramite dei comunicati stampa di basso profilo istituzionale, il loro disappunto sul fatto di aver trascinato il laboratorio orbitante così in basso. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo il discutibile show di bandiere separatiste a bordo della ISS sia lache l'ESA hanno espresso, tramite dei comunicati stampa di basso profilo istituzionale, il loro disappunto sul fatto di aver trascinato il laboratorio orbitante così in basso.

Pubblicità

camurriusa : Esattamente 9 anni fa, 09/07/2013,la 1ª EVA di un italiano: #LucaParmitano Ma ci sono record ineguagliabili che Egl… - Cyprus691 : RT @konstructivizm: Central Lagoon in Infrared Image Credit & License: NASA, ESA, Hubble; Data Archive: MAST, - Cron_Silenzio : RT @gabrielecat74: Martedì 12 luglio al #PlanetariodiRoma sveleremo in diretta mondiale le prime immagini del nuovo telescopio spaziale #ja… - bzimageit : @Link4Universe @GaetanoBresci9 Credo che le regole condivise della ISS vietino l'uso propagandistico a fini politic… - Virginia_Eloisa : RT @gabrielecat74: Martedì 12 luglio al #PlanetariodiRoma sveleremo in diretta mondiale le prime immagini del nuovo telescopio spaziale #ja… -