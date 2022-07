La Lazio blinda la difesa: arrivano Romagnoli e Casale (Di sabato 9 luglio 2022) Doppio colpo della Lazio che blinda la difesa raggiungendo due obiettivi voluti fortemente dal tecnico Maurizio Sarri: Niccolò Casale dal Verona e Alessio Romagnoli dal Milan. La Lazio blinda la difesa: quali sono i termini delle operazioni Romagnoli e Casale? L’ex capitano del Milan si trasferirà in biancoceleste a titolo definitivo sulla base di un contratto quinquennale fino al 2027 con un ingaggio pari a 3 milioni di euro di parte fisss più bonus legati ai risultati della squadra, come ad esempio la qualificazione alla Champions League. Si chiude cosi una lunghissima telenovela con i capitolini che riportano a Roma il classe 1995 e da sempre tifoso laziale. Mancano ancora gli ultimissimi dettagli, ma le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 luglio 2022) Doppio colpo dellachelaraggiungendo due obiettivi voluti fortemente dal tecnico Maurizio Sarri: Niccolòdal Verona e Alessiodal Milan. Lala: quali sono i termini delle operazioni? L’ex capitano del Milan si trasferirà in biancoceleste a titolo definitivo sulla base di un contratto quinquennale fino al 2027 con un ingaggio pari a 3 milioni di euro di parte fisss più bonus legati ai risultati della squadra, come ad esempio la qualificazione alla Champions League. Si chiude cosi una lunghissima telenovela con i capitolini che riportano a Roma il classe 1995 e da sempre tifoso laziale. Mancano ancora gli ultimissimi dettagli, ma le ...

