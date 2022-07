La gaffe di Biden in diretta tv | legge il discorso alla lettera comprese le note a margine | “Fine della citazione | ripeti la riga”

Pubblicità

ilfattovideo : La gaffe di Biden in diretta tv, legge il discorso alla lettera (comprese le note a margine): “Fine della citazione… - RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Biden, una macchina da gaffe! VIDEO - RadioItaliaIRIB : Biden, una macchina da gaffe! VIDEO - vadim07751823 : RT @GiancarloDeRisi: Altra gaffe di Biden: allenta le sanzioni al Venezuela, e Maduro e Putin fanno festa. Inutile che gli Usa cerchino pet… -

Il Fatto Quotidiano

Le parole pronunciate da Joeall'inizio della guerra in Ucraina stanno rischiando di ... Una dichiarazione forte che poi venne ridimensionata e definita ''. Peccato, però, che adesso Putin ...... contro il referendum sull'indipendenza Boris Johnson, re delleLa goccia che ha fatto ...sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla newsletter Joe e Jilldalla ... La gaffe di Biden in diretta tv, legge il discorso alla lettera (comprese le note a margine): “Fine… Torna il Bamba della settimana, l’anti-premio di Vittorio Feltri, stavolta dominato dalla politica estera, con tre casi (amari) internazionali ...Era il 26 marzo scorso quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un comizio a Varsavia, si fece sfuggire che l'Occidente non doveva ...