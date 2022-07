"La Ferrari l'auto migliore, ma Leclerc...": pesantissima "scomunica" per il monegasco (Di sabato 9 luglio 2022) Una sorta di piccola "scomunica", per Charles Leclerc. A pronunciarsi è un grande ex della Ferrari, Gerhard Berger, che intervistato da L'Equipe fa il punto sul duello di quest'anno, quello tra il monegasco e Max Verstappen, duello che in verità continua da che i due erano ragazzini. E l'ex pilota austriaco di Formula 1 spiega: "Leclerc è veloce. Uno super veloce. È molto bravo. L'ho seguito per anni di kart perché correva con mio nipote - ricorda -. L'avevo già seguito", premette. Poi, però, Berger aggiunge: "Ho solo un dubbio sulla sua aggressività. Ha lo stesso istinto killer di Max Verstappen? Max, in questo ambito, è strabiliante. È incredibilmente aggressivo, ma è in grado di gestire questo suo atteggiamento per arrivare alla vittoria. Penso che il campionato non sia finito e che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Una sorta di piccola "", per Charles. A pronunciarsi è un grande ex della, Gerhard Berger, che intervistato da L'Equipe fa il punto sul duello di quest'anno, quello tra ile Max Verstappen, duello che in verità continua da che i due erano ragazzini. E l'ex pilota austriaco di Formula 1 spiega: "è veloce. Uno super veloce. È molto bravo. L'ho seguito per anni di kart perché correva con mio nipote - ricorda -. L'avevo già seguito", premette. Poi, però, Berger aggiunge: "Ho solo un dubbio sulla sua aggressività. Ha lo stesso istinto killer di Max Verstappen? Max, in questo ambito, è strabiliante. È incredibilmente aggressivo, ma è in grado di gestire questo suo atteggiamento per arrivare alla vittoria. Penso che il campionato non sia finito e che la ...

