La Fenice sotto le stelle in Piazza San Marco per i Carmina Burana (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – L'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice sotto le stelle. Con i Carmina Burana, capolavoro del compositore tedesco Carl Orff, i musicisti della prestigiosa istituzione veneziana, diretti dal maestro Fabio Luisi, questa sera sono tornati in Piazza San Marco. Oltre 2.300 persone hanno assistito alla 'cantata scenica' con il coro di voci bianche Piccoli Cantori veneziani e la partecipazione del soprano Regula Mühlemann, del tenore Michael Schade e del baritono Markus Werba, Il concerto è stato trasmesso in diretta televisiva su Rai5 e diretta radiofonica su Rai Radiotre. Per la prima volta da quando c'è il Covid, il Coro e l'Orchestra della Fenice si esibiscono senza la mascherina, che resta al momento obbligatoria al chiuso in ...

