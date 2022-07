La Croce Rossa accoglie i profughi ucraini in un nuovo appartamento - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 9 luglio 2022) L'inaugurazione dell'appartamento che accoglie i profughi ucraini San Giuliano Terme (Pisa), 9 luglio 2022 - Si sono aperte oggi le porte di un nuovo appartamento a San Giuliano Terme della Croce ... Leggi su lanazione (Di sabato 9 luglio 2022) L'inaugurazione dell'cheSan Giuliano Terme (Pisa), 9 luglio 2022 - Si sono aperte oggi le porte di una San Giuliano Terme della...

Pubblicità

IngSimo299 : RT @barillagroup: ? Un momento di vicinanza alla comunità cremonese: ieri nel nostro stabilimento di #Cremona abbiamo consegnato alla prese… - Nazione_Pisa : La Croce Rossa accoglie i profughi ucraini in un nuovo appartamento - ottobrerosa : @mbartolotta63 No, vabbè, ma stai a spara' sulla Croce Rossa! Vagabondo del mare è un caso da studiare nelle aule u… - lastregabianca : @GiacomoPiazza5 Vabbè con Violi è come sparare sulla croce Rossa - Agrstp1 : @boni_castellane Vabbè ti piace sparare sulla croce rossa!! Parenzo ne usa assai di citazioni demenziali , essendo il Re dei dementi -