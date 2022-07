La beffa per Wimbledon: nell’anno del no ai russi trionfa Elena Rybakina, nata e residente a Mosca. Ecco perché gioca per il Kazakistan (Di sabato 9 luglio 2022) Una moscovita che vince Wimbledon nell’anno del tanto discusso ban londinese contro i tennisti russi e bielorussi. Quasi uno scherzo del destino. Uno scenario paradossale e imprevedibile che si inserisce come un’anomalia nell’organizzazione di questa edizione dei Championships. A realizzare l’impresa è stata la 23enne Elena Rybakina, nata e residente nella capitale russa e kazaka solo di passaporto, uscita vincitrice dalla sfida contro la tunisina Ons Jabeur. Per lei è il titolo più importante della carriera, arrivato dopo i successi a Bucarest nel 2019 e Hobart nel 2020. nata a Mosca il 17 giugno 1999, Elena Rybakina doveva fare la ginnasta o la pattinatrice. Discipline di grande ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Una moscovita che vincedel tanto discusso ban londinese contro i tennistie bielo. Quasi uno scherzo del destino. Uno scenario paradossale e imprevedibile che si inserisce come un’anomalia nell’organizzazione di questa edizione dei Championships. A realizzare l’impresa è stata la 23ennenella capitale russa e kazaka solo di passaporto, uscita vincitrice dalla sfida contro la tunisina Ons Jabeur. Per lei è il titolo più importante della carriera, arrivato dopo i successi a Bucarest nel 2019 e Hobart nel 2020.il 17 giugno 1999,doveva fare la ginnasta o la pattinatrice. Discipline di grande ...

