(Di sabato 9 luglio 2022) Khvichahaildial, quello che userà per tutta la stagione 2022/23. Il giocatore georgiano è uno dei più cercati durante il primo giorno di ritiro a Dimaro. C’è tantissima curiosità di vederlo in campo conazzurra, dopo i gol e le ottime prestazioni in Nations League, ma anche con la Dinamo Batumi. Ora campionato diverso ed avversari diversi, ma proprio con la nazionale georgiana ha dimostrato di poter reggere il grande palcoscenico, dato che già nel recente passato ha messo a segno grandi prestazioni, come quando fece ammattire la Spagna. Numeri diIntantocomincia a scegliere ildial: ...

Pubblicità

napolista : #Kvaratskhelia ha scelto il suo numero di maglia: è il 77 Alla Dinamo Batumi vestiva la 20, con la Nazionale prend… - NCN_it : UFFICIALE – #Kvaratskhelia ha scelto il numero di maglia - apetrazzuolo : #Kvaratskhelia ha scelto il numero 77, come in precedenza El Kaddouri, Mannini e Galletti - gilnar76 : UFFICIALE – Kvaratskhelia ha scelto il suo numero di maglia #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - napolipiucom : Kvaratskhelia ha scelto il numero di maglia al Napoli - FOTO #KhvichaKvaratskhelia #napoli #ForzaNapoliSempre… -

Lo conosco poco, lo vedremo nelle prime amichevoli e potremo giudicare. Il giocatore è valido se è statoda Giuntoli, ma è prematuro dare giudizi nonostante si sia messo in ......per l'undicesima volta come sede del ritiro, e resteranno in Val di Sole fino a martedì 19 luglio . Ci saranno sicuramente i nuovi acquistie Mathias Olivera e c'é molta attesa ...Khvicha Kvaratskhelia ha scelto il numero di maglia 77 al Napoli, quello che userà per tutta la stagione 2022/23.Due volte 7, il numero che veste abitualmente in nazionale: Khvicha Kvaratskhelia - come ufficializzato dal Napoli attraverso i canali ufficiali - ha scelto il numero 77 per la prossima avventura al..