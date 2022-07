Koulibaly, Giuntoli: “Offerta super del Napoli” (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Napoli ha offerto a Koulibaly 6 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. E poi un futuro da dirigente. Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta da altri club”. Parola di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Kalidou Koulibaly, 31 anni, non pare intenzionato a rinnovare il contratto che scade tra un anno. Il difensore viene accostato alla Juventus, che avrebbe avuto recentemente contatti col procuratore del calciatore. “Per Koulibaly non è arrivata richiesta ufficiale di nessun club però non nego che stiamo parlando tutti i giorni con Kalidou. Il presidente De Laurentiis gli ha offerto 6 milioni per 5 anni offrendogli anche un futuro di dirigente del Club. Una Offerta molto generosa che è come se valesse il doppio di quello che guadagnava ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ilha offerto a6 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. E poi un futuro da dirigente. Non abbiamo ricevuto nessuna richiesta da altri club”. Parola di Cristiano, direttore sportivo del. Kalidou, 31 anni, non pare intenzionato a rinnovare il contratto che scade tra un anno. Il difensore viene accostato alla Juventus, che avrebbe avuto recentemente contatti col procuratore del calciatore. “Pernon è arrivata richiesta ufficiale di nessun club però non nego che stiamo parlando tutti i giorni con Kalidou. Il presidente De Laurentiis gli ha offerto 6 milioni per 5 anni offrendogli anche un futuro di dirigente del Club. Unamolto generosa che è come se valesse il doppio di quello che guadagnava ...

