Klopp | «Ho conosciuto 50 persone allo Stade de France | 47 m’hanno raccontato le stesse cose»

(Di sabato 9 luglio 2022) Jurgenè tornato sui disordini, sul caos all’esterno dellodein occasione della finale di Champions League. Le sue parole vengono riportate da The Athletic. «Dobbiamo assicurarci che non accada mai più. Della situazione ho sentito parlare innanzitutto dalla mia famiglia. Mi hanno mandato un messaggio prima della partita, mi hanno scritto “Ci siamo”, “buona fortuna” e altredel genere, ma erano praticamente a un’ora e mezza dstadio. Quello che è successo a loro è successo a tutti, più o meno. Penso di aver50all’interno dello stadio, 47mi hannoesattamente la stessa storia» Continua. «La Uefa decise abbastanza rapidamente che la finale sarebbe stata giocata a Parigi. ...

