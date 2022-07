Katherine Heigl mostra il suo nuovo e organizzato guardaroba (VIDEO) (Di sabato 9 luglio 2022) Grazie all'aiuto dell'organizzazione Home + Sort, Katherine Heigl ha mostrato ai fan il suo nuovo, organizzato e ordinatissimo guardaroba. Grazie all'aiuto dell'organizzazione Home + Sort, Katherine Heigl ha mostrato ai fan il suo nuovo, organizzato e ordinatissimo guardaroba. La star di L'estate in cui imparammo a volare ha scritto nella didascalia del post Instagram che il suo armadio era diventato un luogo che le procurava "un senso di disperazione opprimente" ogni volta che ci metteva piede. Da qui la decisione di darci un taglio e procedere alla riorganizzazione complessiva. Katherine Heigl ha spiegato: "Ho avuto il grande privilegio di collaborare ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 luglio 2022) Grazie all'aiuto dell'organizzazione Home + Sort,hato ai fan il suoe ordinatissimo. Grazie all'aiuto dell'organizzazione Home + Sort,hato ai fan il suoe ordinatissimo. La star di L'estate in cui imparammo a volare ha scritto nella didascalia del post Instagram che il suo armadio era diventato un luogo che le procurava "un senso di disperazione opprimente" ogni volta che ci metteva piede. Da qui la decisione di darci un taglio e procedere alla riorganizzazione complessiva.ha spiegato: "Ho avuto il grande privilegio di collaborare ...

