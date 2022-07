Juventus, Zaniolo + il regista: ci siamo! L’indizio sul colpo del Milan, Mertens si dimezza l’ingaggio e il Monza è inarrestabile (Di sabato 9 luglio 2022) E’ iniziato un weekend scoppiettante anche sul fronte calciomercato. Una squadra sempre molto attiva è la Juventus, dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria l’intenzione è quella di chiudere altri colpi in entrata e uscita. La Vecchia Signora continua i contatti per Koulibaly per sostituire de Ligt (Bayern Monaco e Chelsea in corsa con i tedeschi in vantaggio dopo l’offerta da 90 milioni di euro), a centrocampo Allegri ha chiesto l’arrivo di un registra e Paredes è in stato avanzato, mentre in attacco è sempre più vicino l’arrivo di Nicolò Zaniolo. La Roma ha abbassato le pretese ed è pronta ad accontentarsi di 40 milioni, la trattativa potrebbe definirsi già dalla prossima settimana. Grande gesto di Mertens, il belga è pronto a dimezzarsi lo stipendio per amore del Napoli. Il club azzurro è in fase di valutazione. In ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 luglio 2022) E’ iniziato un weekend scoppiettante anche sul fronte calciomercato. Una squadra sempre molto attiva è la, dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria l’intenzione è quella di chiudere altri colpi in entrata e uscita. La Vecchia Signora continua i contatti per Koulibaly per sostituire de Ligt (Bayern Monaco e Chelsea in corsa con i tedeschi in vantaggio dopo l’offerta da 90 milioni di euro), a centrocampo Allegri ha chiesto l’arrivo di un registra e Paredes è in stato avanzato, mentre in attacco è sempre più vicino l’arrivo di Nicolò. La Roma ha abbassato le pretese ed è pronta ad accontentarsi di 40 milioni, la trattativa potrebbe definirsi già dalla prossima settimana. Grande gesto di, il belga è pronto arsi lo stipendio per amore del Napoli. Il club azzurro è in fase di valutazione. In ...

