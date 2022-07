Juventus, Sportitalia: “Si avvicina sempre di più Zaniolo” (Di sabato 9 luglio 2022) Juventus Sportitalia- La Juventus è sempre più attiva nel mercato trasferimenti, dopo aver acquistato Pogba e Di Maria. Arrivabene e Nedved sono pronti ad accontentare le richieste di Max Allegri. . Nicolò Zaniolo, è il nome più sondato nelle ultime ore, l’ex Inter è ormai in uscita dalla Roma. La Juventus lo vuole a tutti i costi per sostituire la partenza di Bernardeschi. Il club capitolino vuole circa 50 milioni netti per far partire il gioiellino, la Juventus invece vorrebbe aggiungere delle contropartite tecniche. Mourinho sarebbe interessato ad Arthur, considerato il compagno adatto per far giocare bene Matic. La Roma, però per un problema economico deve ricevere solamente soldi. Nicolò Zaniolo, classe 99?, è un mancino naturale dall’ottima ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)- Lapiù attiva nel mercato trasferimenti, dopo aver acquistato Pogba e Di Maria. Arrivabene e Nedved sono pronti ad accontentare le richieste di Max Allegri. . Nicolò, è il nome più sondato nelle ultime ore, l’ex Inter è ormai in uscita dalla Roma. Lalo vuole a tutti i costi per sostituire la partenza di Bernardeschi. Il club capitolino vuole circa 50 milioni netti per far partire il gioiellino, lainvece vorrebbe aggiungere delle contropartite tecniche. Mourinho sarebbe interessato ad Arthur, considerato il compagno adatto per far giocare bene Matic. La Roma, però per un problema economico deve ricevere solamente soldi. Nicolò, classe 99?, è un mancino naturale dall’ottima ...

Pubblicità

tvdellosport : ?? JUVE, ZANIOLO SI AVVICINA Giornata di svolta per l'affare Zaniolo in casa Juventus. I bianconeri sono convinti… - tvdellosport : ???? JUVE, VLAHOVIC AL J-MEDICAL Non solo Di Maria, oggi in casa Juve è il giorno del ritorno di Dusan Vlahovic. Q… - tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, t… - pazzamentejuve : ? Lunedì pomeriggio le visite mediche di Cambiaso con la Juventus, salvo ulteriori controindicazioni (Cambiaso dove… - MCriscitiello : RT @tvdellosport: ?? JUVE, ZANIOLO SI AVVICINA Giornata di svolta per l'affare Zaniolo in casa Juventus. I bianconeri sono convinti di po… -