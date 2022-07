Juventus, segnali positivi per Zaniolo ma Koulibaly si allontana (Di sabato 9 luglio 2022) Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zaniolo non ha disputato il primo test stagionale contro il Trastevere, gara vinta dalla Roma 5 - 0. La società parla di lombalgia per motivare l'assenza del ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 9 luglio 2022) Come riporta La Gazzetta dello Sport,non ha disputato il primo test stagionale contro il Trastevere, gara vinta dalla Roma 5 - 0. La società parla di lombalgia per motivare l'assenza del ...

