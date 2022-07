Juventus, porte scorrevoli: se parte Szczesny c’è già il rimpiazzo (Di sabato 9 luglio 2022) La Juventus sta cercando di rinforzare sempre di più la squadra, con Szczesny che sembra essere scontento e dunque potrebbe essere ceduto. Nessuno in questo momento alla Juventus sarebbe intenzionato a vendere il potere Wojciech Szczesny, un ragazzo che ha sicuramente dimostrato a tutti gli effetti di poter essere un ottimo sostituto di Gianluigi Buffon, ma purtroppo il polacco ha anche dichiarato di recente che gli piacerebbe davvero un’esperienza all’estero e dunque bisogna trovare alternative. LaPresseQualsiasi portiere avrebbe tremato all’idea di dover sostituire una leggenda assoluta come Gianluigi Buffon, ma questo non è accaduto a Szczesny, con l’ex Arsenal che ha dimostrato ampiamente di poter essere adatto per la porta bianconera. Le sue prestazioni sono state in grado davvero di convincere ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 9 luglio 2022) Lasta cercando di rinforzare sempre di più la squadra, conche sembra essere scontento e dunque potrebbe essere ceduto. Nessuno in questo momento allasarebbe intenzionato a vendere il potere Wojciech, un ragazzo che ha sicuramente dimostrato a tutti gli effetti di poter essere un ottimo sostituto di Gianluigi Buffon, ma purtroppo il polacco ha anche dichiarato di recente che gli piacerebbe davvero un’esperienza all’estero e dunque bisogna trovare alternative. LaPresseQualsiasi portiere avrebbe tremato all’idea di dover sostituire una leggenda assoluta come Gianluigi Buffon, ma questo non è accaduto a, con l’ex Arsenal che ha dimostrato ampiamente di poter essere adatto per la porta bianconera. Le sue prestazioni sono state in grado davvero di convincere ...

