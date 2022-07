Juventus, il Bayern prosegue i contatti con De Ligt: i bianconeri attendono l’offerta ufficiale (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco continua a trattare con De Ligt, ma i bianconeri non hanno ancora ricevuto offerte Proseguono con continuità i contatti tra l’entourage di De Ligt e il Bayern Monaco, con un accordo che potrebbe già arrivare durante la prossima settimana, Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, la Juventus è a conoscenza delle trattative tra gli agenti del difensore e i bavaresi, ma è ancora in attesa di un’offerta ufficiale. Oltre al Bayern Monaco, anche il Chelsea starebbe pensando ad una proposta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato: ilMonaco continua a trattare con De, ma inon hanno ancora ricevuto offerte Proseguono con continuità itra l’entourage di Dee ilMonaco, con un accordo che potrebbe già arrivare durante la prossima settimana, Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, laè a conoscenza delle trattative tra gli agenti del difensore e i bavaresi, ma è ancora in attesa di un’offerta. Oltre alMonaco, anche il Chelsea starebbe pensando ad una proposta. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

