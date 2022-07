Juventus, ecco come cambia con Di Maria e Pogba e come Zaniolo è diventato un'ipotesi concreta (Di sabato 9 luglio 2022) L'arrivo di Paul Pogba e Angel Di Maria a Torino porta qualità, gol, assist ed esperienza internazionale. Ma il calciomercato è ancora lungo e la Juventus sembra non aver intenzione di fermarsi ai due parametri zero. Nella lista dei desiderie c'è, su tutti, Nicolò Zaniolo: un nome non facile da portare alla corte di Allegri soprattutto alla luce del prezzo fissato dalla Roma. Dunque, quali carte può giocare la Juve per arrivare al Golden boy? Leggi su lastampa (Di sabato 9 luglio 2022) L'arrivo di Paule Angel Dia Torino porta qualità, gol, assist ed esperienza internazionale. Ma il calciomercato è ancora lungo e lasembra non aver intenzione di fermarsi ai due parametri zero. Nella lista dei desiderie c'è, su tutti, Nicolò: un nome non facile da portare alla corte di Allegri soprattutto alla luce del prezzo fissato dalla Roma. Dunque, quali carte può giocare la Juve per arrivare al Golden boy?

